Nergis Dünya, Yeni Filmi İçin El Sıkıştı

Şimdiye kadar bir çok ünlü ismin fotoğrafçılığını üstlenen Nergis Dünya, yakın bir zamanda yapımcılığını İhsan Taş’ın üstleneceği Dedemin Gözyaşları isimli sinema filminin kamera arkası görüntülerini çekmeye hazırlanıyor. Fotoğraf sanatçısı Nergis Dünya, daha önce Kaçış 1950, Temel ile Dursun İstanbul’da ve Parayı Bulduk filmlerini hayata geçiren ödüllü yapımcı ve yönetmen İhsan Taş ile yeni filmi için el sıkışarak başarılarını setlerde de sürdürmeyi hedefliyor.

Basın Bülteni

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