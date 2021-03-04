Absürt Adam, Roma’dan En İyi Film Ödülü ile Döndü

Korona virüsü salgını nedeniyle neredeyse tüm kültürel etkinlikler durdurulmuş olsa da, sanat üretmek konusunda çabalar son bulmuyor. Üstelik, bu zor günlerde üretilen kimi sanatsal çalışmalar uluslararası platformlarda ödüllendiriliyor. İşte bunlardan birisi de Absürd Adam filmi. Film, Mart ayında İtalya’da düzenlenen Roma Kısa Film Festival’inden En İyi Film Ödülü’yle döndü. Burak Kum’un yönettiği filmde, bir adam yolda içi altın dolu bir çanta bulur. Ne yapacağını bilemeyen adam, çanta ile mücadeleye girer. Absürd Adam kısa filmi ilhamını Yunan mitolojisinin, dev kayayı tepeye çıkarmaya mahkûm edilen bahtsız karakteri Sisifos’tan alıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.