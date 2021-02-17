SİYAD Onur ve Emek Ödülleri Sahipleri Açıklandı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni’nde Onur Ödülleri’nin oyuncu Nur Sürer ile belgesel sinemacı Can Candan’a, Emek Ödülü’nün ise Cine Majestic Sinemaları’nda makinist olarak görev yapmakta olan emektar sinema çalışanı Ali Koçoğlu’na verileceğini açıkladı. 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da belli oldu. En İyi Film başta olmak üzere diğer dallardaki adaylar daha önce açıklanmıştı. 2020 Türkiye sinemasının toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan en iyileri, Mart ayı içinde gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

Can Candan



Nur Sürer

