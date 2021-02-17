Hayallerin Kağıda Döküldüğü Filmimin Hikâyesi’nde Heyecan Başladı

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile TÜRSAK tarafından gerçekleştirilen 17. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen Filmimin Hikâyesi Yarışması başvuruları başladı. Minik sinemaseverlerin hayallerindeki hikâyelerin kağıda dökülüp gerçeğe dönüşeceği yarışma Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin katılımına açık olacak. Geleceğin başarılı yazar ve senaristlerinden biri olmak isteyen 8 – 13 yaş arasındaki çocuklar, konu sınırlaması olmaksızın istedikleri hikâyeyi yazarak son başvuru tarihi 15 Mart 2021 olan yarışmaya katılabilecekler.

Basın Bülteni

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