Comscore Movies’in Türkiye Sineması İçin Gerçekleştirdiği İkinci Webinar Tamamlandı

Dünya çapında sinema verilerinin güvenilir ve bağımsız ölçümlemesini yapan Comscore Movies’in 2. web semineri yapıldı. Comscore Movies’in Türkiye temsilcisi Deniz Yavuz’un moderasyonuyla yapılan seminerde katılımcılar önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek uygulamaları, izleyicinin adaptasyonu için yapılması gerekenleri ve sinemanın geleceği için önerileri tartıştılar. Türkiye sinemacılığının önde gelen isimlerinin görüşleri yeni dönemin planlamasına olumlu katkılar sağlayacak.