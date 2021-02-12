Ocak Ayının En Çok İzleneni: 7. Koğuştaki Mucize

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu ile izleyiciye kesintisiz sinema, dizi ve belgesel keyfi sunuyor. Platformun Ocak ayı verilerine göre Seç İzle servisinin ilk sırasında, 7. Koğuştaki Mucize filmi yer alıyor. Her ay onlarca yerli ve yabancı yapımı izleyiciyle buluşturan Tivibu’nun Seç İzle servisinde, beğeni rekortmeni yapımlar sıralanıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum’un rol aldığı 7. Koğuşta Mucize filminde, 1983 yılında bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızının birbirlerine kavuşmaya çalışmaları konu ediliyor.

Basın Bülteni

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