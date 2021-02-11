6. Eğitim Temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması (6. Education Themed Short Film Competition), Eğitim-Bir-Sen tarafından gerçekleştiriliyor. Yarışma, eğitim alanındaki farklı bakış açılarını sanatla buluşturmayı, eğitim süreçlerinde yaşananları, eğitimin önemli ve özel taraflarına odaklanacak hikâyeleri ortaya çıkarmayı hedefliyor. Yarışmada birinciye 20.000 TL, ikinciye 15.000 TL, üçüncüye ise 10.000 TL ödül verilecek. Yarışmaya katılacak filmler kurmaca dalında olacak ve süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Son başvuru tarihi 20 Nisan 2021 olan yarışmada dereceye giren kısa filmlerin sahipleri, ödül töreni tarihi ve yarışma jürisi daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.