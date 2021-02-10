Dünyaca Ünlü Yönetmen Ferzan Özpetek, En Son Kitabı Bir Nefes Gibi’yi Anlatıyor

Boyner ve Can Yayınları iş birliğiyle düzenlenen online okur – yazar buluşmaları bu hafta sürpriz bir ismi ağırlıyor. İtalyan ve Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden ve yazdığı romanlarla da çok satanlar listesinden inmeyen Ferzan Özpetek bu haftaki online söyleşinin konuğu olacak. Belçim Bilgin moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşi 13 Şubat Cumartesi günü saat 18:00’de Boyner Instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak. Özpetek, Bir Nefes Gibi romanıyla okurlarını Roma ile İstanbul ve şimdi ile geçmiş arasında bir yolculuğa çıkarıyor.