İstanbul Modern Sinema’da Kısa Film Şöleni: Gelecek Kısa

İstanbul Modern Sinema, keşfe daha açık, piyasa koşullarından bağımsız, bir araştırma alanı olarak yaşayabilen özgür bir format olan kısa filmlerden oluşan zengin bir program sunuyor. Toplamda 27 kısa filmin gösterileceği Gelecek Kısa adlı program iki seçkiden oluşuyor. Biz de Varız programının devamı niteliğinde olan seçkinin ilkinde geçen sene Türkiye’de üretilmiş 19 kısa film yer alıyor. Programda 3D animasyondan belgesele, deneyselden drama uzanan filmlerin gösteriminin yanı sıra yönetmenleriyle çevrimiçi buluşmalar da gerçekleşiyor. 21 – 27 Ocak tarihleri arasında gösterilecek seçkide yer alan kısa filmler arasında Mamaville, Ahtapot, Lal, Disonans bulunuyor.
Bir Annenin Sonatı
Bir Yazdan İzlenimler
Büyük İstanbul Depresyonu
Cemile Sezgin
Disonans
Evde Yok
Free Fun
Kömür
Lal
Mamaville
Onun Haricinde, İyiyim
Şiddetin Gölgesi
Tapınak
Toz Olmak
Yağmur Olup Şehre Düşüyorum
Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye