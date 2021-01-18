İstanbul Modern Sinema’da Kısa Film Şöleni: Gelecek Kısa

İstanbul Modern Sinema, keşfe daha açık, piyasa koşullarından bağımsız, bir araştırma alanı olarak yaşayabilen özgür bir format olan kısa filmlerden oluşan zengin bir program sunuyor. Toplamda 27 kısa filmin gösterileceği Gelecek Kısa adlı program iki seçkiden oluşuyor. Biz de Varız programının devamı niteliğinde olan seçkinin ilkinde geçen sene Türkiye’de üretilmiş 19 kısa film yer alıyor. Programda 3D animasyondan belgesele, deneyselden drama uzanan filmlerin gösteriminin yanı sıra yönetmenleriyle çevrimiçi buluşmalar da gerçekleşiyor. 21 – 27 Ocak tarihleri arasında gösterilecek seçkide yer alan kısa filmler arasında Mamaville, Ahtapot, Lal, Disonans bulunuyor.

#21xoxo

Ahtapot

Binbir Gece

Bir Annenin Sonatı

Bir Yazdan İzlenimler

Büyük İstanbul Depresyonu

Cemile Sezgin

Disonans

Evde Yok

Free Fun

Kömür

Lal

Mamaville

Onun Haricinde, İyiyim

Şiddetin Gölgesi

Tapınak

Toz Olmak

Yağmur Olup Şehre Düşüyorum

Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye