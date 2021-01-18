Festivaller

Cut Short Live Long Online Short Film Festival

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Türk sinema sektörünü ilgiyle takip eden sinemaseverler, Çevrimiçi Kısa Film Haftası ile aynı platformda bir araya geliyor. Yunus Emre Enstitüsü, salgın süreciyle birlikte dijital ortama taşıdığı faaliyetlerine yeni yılda da devam ediyor. Londra, Berlin ve Washington DC Yunus Emre Enstitüleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Cut Short, Live Long Çevrimiçi Kısa Film Haftası kapsamında, toplam olarak 13 ödüllü kısa film Almanya, İngiltere ve Amerika’da eş zamanlı olarak 25 – 30 Ocak 2021 tarihleri arasında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

İlanlar

Avarya

Bir Nehir Kıyısında
Bitcoin’i Olan Rakun
Dede
G.K.
İkame
Lekesiz
Servis
Teselli (Consolation)
Tor

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