Cut Short Live Long Online Short Film Festival

Türk sinema sektörünü ilgiyle takip eden sinemaseverler, Çevrimiçi Kısa Film Haftası ile aynı platformda bir araya geliyor. Yunus Emre Enstitüsü, salgın süreciyle birlikte dijital ortama taşıdığı faaliyetlerine yeni yılda da devam ediyor. Londra, Berlin ve Washington DC Yunus Emre Enstitüleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Cut Short, Live Long Çevrimiçi Kısa Film Haftası kapsamında, toplam olarak 13 ödüllü kısa film Almanya, İngiltere ve Amerika’da eş zamanlı olarak 25 – 30 Ocak 2021 tarihleri arasında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

İlanlar



Avarya



Bir Nehir Kıyısında

Bitcoin’i Olan Rakun

Dede

G.K.

İkame

Lekesiz

Servis

Teselli (Consolation)

Tor

