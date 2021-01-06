George Clooney ile Özel Röportaj Altyazı’nın Ocak Sayısında

The Midnight Sky’ın yönetmeni ve başrol oyuncusu George Clooney, Altyazı’ya konuştu, Ali Deniz Şensöz’ün sorularını yanıtladı. Clooney, filmin duygu dünyasının zamanın ruhuna nasıl denk düştüğünden bahsetti. Bu sayıda ayrıca, ev kavramının sinemadaki farklı yansımalarını ele alan bir dosya yer alıyor. Dosyada Kutlukhan Kutlu, Büyük Ev Nerede? başlıklı yazısında, sinemada şiirsel bir ev algısına vurgu yapan filmleri ele alıyor. Ahmet Gürata, Necati Sönmez ve Aslı Ildır ise bir evi mesken tutmanın fiziksel koşulları içinden şaşırtıcı biçimde özgün ve ufuk açıcı sonuçlar çıkarmış belgesel örneklerini inceliyorlar.