TÜRSAK Vakfı 2020 Aralık Ayı Etkinlik Bülteni

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen 23. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, pandemi koşulları nedeniyle gösterim ve etkinlikleriyle sinemaseverlerle çevrim içi olarak buluştu. Festival, tarihinde ilk kez tüm Türkiye’deki sinemaseverler tarafından takip edilebildi. 17 Aralık Perşembe günü gerçekleşen Sektör Buluşması etkinliği TÜRSAK Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren moderatörlüğünde gerçekleşti. Sadece İngiltere’den ve Türkiye’den sinema ve televizyon yapımcılarına, dağıtımcılarına ve yönetmenlerine açık olan bu bu özel toplantıda, katılımcı sinemacılar işbirliği ve ortak yapım imkânlarını konuştu.