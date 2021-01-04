Sinemada Yol ve Yolculuk Kitabı Yayınlandı

Sinema yazarı ve akademisyen Fırat Sayıcı’nın üçüncü kitabı Sinemada Yol ve Yolculuk, Platanus Yayınları’ndan çıktı. Türk ve Dünya sineması üzerine rahatlıkla okunabilecek Sinemada Yol ve Yolculuk önemli bir arşivlik eser. Kitapta Easy Rider’dan Puslu Manzaralar’a, Paris Texas’dan Kikujiro’nun Yazı’na dek sinema tarihine damga vurmuş yol filmleri, kahramanın sonsuz yolculuğu kapsamında değerlendiriliyor. Fırat Sayıcı’nın Türkiye’de ilk defa yol filmlerinin bu denli kapsamlı incelediği yol sineması üzerine yaptığı bu çalışması başta akademisyenler, sinema öğrencileri ve sinemaseverler olmak üzere her kesimden okuyucuya hitap ediyor.

Basın Bülteni

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Fırat Sayıcı

