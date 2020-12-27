Mustafa Kandıralı’yı Kaybettik

Ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı, 27 Aralık 2020 Pazar günü hayatını kaybetti. 1930 yılında İzmit’te doğan Mustafa Kandıralı. sanat yaşamına onlarca plak, 20’den fazla kaset sığdırdı. 20 yıl boyunca TRT’deki programlarıyla bayram sabahlarının simgesi hâline geldi. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi değerli yorumculara eşlik etti. Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar, Gurbet, Köyün Beş Güzeli, Niyet, Tantana Kardeşler ve Alışırım adlı sinema filmlerinde de oynayan sanatçının cenazesi, 28 Aralık 2020 Pazartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.