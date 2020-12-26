E-Dergi Sinemaya Serbixwe’nin Dördüncü Sayısı Çıktı

Kürtçe sinema dergisi Sînemaya Serbixwe’nin 4. sayısı pdf formatında sinemasever okuyucularıyla buluştu. Derginin 4. sayısında yine sinema üzerine hazırlanmış ilgi çekici sinema yazıları ve makaleleri yer alıyor. 2018 yılında, sinema ve kültür – sanat e-fanzin’i olarak yayın hayatına başlayan Sînemaya Serbixwe’nin yeni sayısında Omer Bextiyar, tanınmış Sovyet yönetmen Andrei Tarkovsky’nin dünya sinema tarihine damgasını vuran ünlü Stalker filmi üzerine yazdığı yazıda filmin hakikatinin peşine düştü. Welat Ramînazad, Nuri Bilge Ceylan sineması üzerine Zazaca hazırladığı yazısında tanınmış yönetmenin sinemasının Kürtlerle olan ilişkisini anlattı.

Basın Bülteni: 1 / 2

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