Biz de Varız Programındaki Filmleri Yönetmen ve Oyuncuları Anlatıyor: Yönetmen ve Oyuncularla Çevrimiçi Söyleşiler

İstanbul Modern Sinema’nın Biz de Varız programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl ilk kez çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşen programdaki filmlerin yönetmen ve oyuncuları sinemaseverlerle söyleşide buluşuyor. Müge Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerYouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor. Çevrimiçi söyleşilere Hayaletler’in yönetmeni Azra Deniz Okyay, oyuncuları Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir, Hayalimdeki Sahneler’in yönetmeni Metin Akdemir, yapımcısı Emre Kaya ve oyuncu Bulut Sezer, Kadınlar Ülkesi’nin yönetmeni Şirin Bahar Demirel ve daha pek çok isim katılacak.

Ah Gözel İstanbul

Bilmemek (Not Knowing)

Bina (The Antenna)

Hayaletler (Ghosts)

Hayalimdeki Sahneler (Scenes I Imagine)

Kadınlar Ülkesi (Womens Country)



Kumbara (Penny Bank)

Maddenin Halleri (Phases of Matter)

Mimaroğlu: The Robinson of Manhattan Island



Soluk (Breath)