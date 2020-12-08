2020 Vizyon Raporu: 03 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020

Sinema yazarı Deniz Yavuz, 2020 Vizyon Raporu: 3.1.2020 – 31.12.2020 başlığı altında 2020 yılına ait bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapora göre 2020 yılında 17.542.330 adetlik bilet satışı ile 302.609.543,32 TL. hasılat elde edildi. Toplam satılan biletin 14.034.750 adedi ve bu satıştan elde edilen 237.270.668,22 TL.’lik hasılat da Türkiye yapımı sinema filmleri tarafından gerçekleştirildi. 2020’de ilk kez gösterimi gerçekleşen yabancı filmlerle önceki yıllarda vizyon yapmış ve 2020’de gösterime devam eden yabancı filmlerden ise 3.507.580 adet bilet satışı sonunda 65.338.875,10 TL.’lik hasılat ortaya çıktı.

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