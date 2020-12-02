Gürgen Öz, Aşkın Kitabını Yazdı

Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak olan Statü Film yapımı Sadece Bir Gece filminin oyuncu kadrosu tamamlanmaya başladı. Başrollerini Tuba Ünsal ve Cemal Hünal’ın paylaştığı filmin kadrosuna başarılı ve sevilen oyuncu Gürgen Öz de katıldı. Öz, filmde birbirini anlamakta giderek güçlük çeken kadınlar ve erkeklerin yol göstericisi, ilişkilerin, aşkın ve evliliğin kitabını yazmış ilişki gurusu Önder’i canlandıracak. Senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici’nin üstlendiği film, aşk, güven ve sadakat kavramlarını yeni baştan sorgulatacak.

Basın Bülteni

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