17. Akbank Kısa Film Festivali Başvuru Süreci Devam Ediyor

Türkiye’de kısa film alanında bir platform oluşturan ve öncü etkinliklerden biri haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, 22 Mart – 01 Nisan 2021 tarihleri arasında 17. kez düzenlenecek, Festivalin yarışma bölümü için son başvuru tarihi 25 Aralık 2020 Cuma olarak açıklandı. İki ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya başvuran eserler arasından, Ulusal En İyi Film 35.000 TL, Uluslararası En İyi Film ise 5.000 Dolar ile ödüllendirilecek.

Basın Bülteni

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