Atilla Dorsay’ın Yeni Kitabı, Hayatımızı Değiştiren Filmler 2015 – 2020, Remzi Kitabevi’nden Çıktı

Duayen sinema yazarımız Atilla Dorsay’ın yeni kitabı Hayatımızı Değiştiren Filmler 2015 – 2020, Remzi Kitabevi tarafından satışa sunuldu. Dorsay kitabının arka kapağında şöyle yazıyor: “Benim için bu yıllar gerçekten de başyapıt keşfetme yıllarıdır. Yazdığım 425 filmin içinde türlerin zenginliği şaşırtıcıdır: fantastikten bilim-kurguya, kara-filmden savaş filmlerine, müzikalden biyografilere… Ama ayrıca Nazi soykırımı, ırkçılık, kadın sömürüsü, eşcinsellere baskı gibi daha yaşamsal ve hâlâ güncel temalara da bolca değinilmiştir.” Sevilen yazarımızın Remzi Kitabevi’nden çıkan kitabı Hayatımızı Değiştiren Filmler 2015 – 2020 ünlü kitapçı raflarında yerini aldı.