8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri ödül töreni, 07 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 15:00’da https://setem.org.tr/festival/ web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Kadim İpekyolu’nun zengin ve çok farklı kültürlerinden süzülüp gelen kısa, belgesel ve animasyon (canlandırma) kategorisindeki filmler bu kez pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi (online) olarak, zamanın sonsuzluğuna emanet edilmiş İpek Yolu Kervanını bir kez daha yola çıkarmaya hazırlanıyor.

Basın Bülteni

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