Seyid Çolak İmzalı Kapan’ın Ödüllü Müzikleri Spotify’da

Yönetmenliğini ilk uzun metrajına imza atan Seyid Çolak’ın yaptığı bol ödüllü Kapan filminin geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 9. Uluslararası Malatya Film Festivali’nde Fahri Kayahan En İyi Müzik Ödülüne layık görülen müzikleri Spotify’da dinleyicisiyle buluştu. Ulusal ve uluslararası pek çok festivalde sinemaseverlerle buluşan ve büyük beğeni toplayan filmin Ali Saran imzasını taşıyan Aramak ve Takip ismindeki iki müziği Spotify’da yayında. Hikâyesi ve anlatımı kadar müzikleriyle de dikkat çeken film, bir adada balıkçılıkla hayatlarını idame ettiren beş arkadaşın, aralarından birinin kaybolması ve vahşi bir kurdun ortaya çıkmasıyla yaşadıkları olayları anlatıyor.

Basın Bülteni

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