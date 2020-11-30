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İpekyolu Film Ödülleri Film Seçkisi İzleyici ile Online Buluşacak

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Bu yıl 8.si gerçekleşecek Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Seçkisi, Ulusal kategoride Belgesel, Animasyon, Kısa Film Finalistleri, Uluslararası kategoride ise Yunanistan, İtalya, Irak, Azerbaycan ve Pakistan filmlerinden oluşan bir seçki ile online olarak izleyiciyle buluşacak. 04 Aralık ve 06 Aralık tarihilerinde 15:00, 19:00, 21:.00 saatlerinde gerçekleşecek etkinlikler www.setemakademi.com adresinde kayıt yaptırarak ücretsiz olarak izlenebilecek. Gösterilecek filmler arasında Başka Vatanımız Yok, Yağmur Şnorkel ve Taze Fasulye, Kanalı Beklerken, Tülütabaklar: Ölümsüz Kahramanlar, Münhasır, Şeker Gıda, N’olacak?, Paydos, Perdeler, Seval gibi filmler var.


Gösterim Programı

Başka Vatanımız Yok

Bir Ömür Anadolu

Çerçeve

Kanalı Beklerken

Münhasır

N’olacak?

Paydos

Perdeler

Seval

Sosyal Aile (The Social Family)

Şeker Gıda

Tülütabaklar: Ölümsüz Kahramanlar

Uzun İnce Bir Yoldayım (I am on a Long Narrow Road)

Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye

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