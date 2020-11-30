İpekyolu Film Ödülleri Film Seçkisi İzleyici ile Online Buluşacak

Bu yıl 8.si gerçekleşecek Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Seçkisi, Ulusal kategoride Belgesel, Animasyon, Kısa Film Finalistleri, Uluslararası kategoride ise Yunanistan, İtalya, Irak, Azerbaycan ve Pakistan filmlerinden oluşan bir seçki ile online olarak izleyiciyle buluşacak. 04 Aralık ve 06 Aralık tarihilerinde 15:00, 19:00, 21:.00 saatlerinde gerçekleşecek etkinlikler www.setemakademi.com adresinde kayıt yaptırarak ücretsiz olarak izlenebilecek. Gösterilecek filmler arasında Başka Vatanımız Yok, Yağmur Şnorkel ve Taze Fasulye, Kanalı Beklerken, Tülütabaklar: Ölümsüz Kahramanlar, Münhasır, Şeker Gıda, N’olacak?, Paydos, Perdeler, Seval gibi filmler var.

Basın Bülteni

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Gösterim Programı



Başka Vatanımız Yok



Bir Ömür Anadolu



Çerçeve



Kanalı Beklerken



Münhasır



N’olacak?



Paydos



Perdeler



Seval



Sosyal Aile (The Social Family)



Şeker Gıda



Tülütabaklar: Ölümsüz Kahramanlar



Uzun İnce Bir Yoldayım (I am on a Long Narrow Road)



Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye

