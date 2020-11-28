Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi Başvurularınızı Bekliyor

08 – 09 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Köprüde Buluşmalar 16. yılında, Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor. Film Geliştirme Atölyesi, sinemacılara yeni uzun metraj projelerinin ilk uluslararası sunumunu yapmaları için olanak yaratırken, ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor. Son başvuru tarihi: 21 Aralık.

Basın Bülteni

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