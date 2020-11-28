24. Tallinn Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü Bir Nefes Daha ile Nisan Dağ Aldı

Ödüllü yönetmen Nisan Dağ’ın yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi Bir Nefes Daha dünya prömiyerini, 24. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Dağ, İstanbul’da yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatan Bir Nefes Daha ile festivalde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandı. Bir aşk hikâyesi üzerinden sert hayat koşulları sonucu suça ve uyuşturucuya itilen gençliğin portresini ve gelişmekte olan rap müzik dünyasını ele alan film; görüntü yönetmenliği, animasyonları ve oyuncuların performanslarıyla da hem seyircilerden hem de eleştirmenlerden çok övgü aldı.

Basın Bülteni

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