İstanbul Film Festivali’nin Kasım Çevrimiçi Gösterimleri Devam Ediyor

İstanbul Film Festivali’nin Kasım seçkisi, çeşit çeşit hikâyeyi izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Seçki, ilk gösterimlerini San Sebastian, Venedik, Tallinn gibi film yapmış filmlerden oluşuyor; tek film 11 TL karşılığında izlenebiliyor: Edith Piaf 1948’de Charles Aznavour’a bir kamera hediye eder. İş hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Aris, yıllar önce kaybettiği dedesinin şehir dışındaki evine yerleşir. İşsiz kalan iki dublaj sanatçısı, İsrail’e göç eder ve olaylar gelişir.

Basın Bülteni

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