Murat Başaran’ın Hapishane ve Mahkeme Filmleri Adlı Kitabı Yayınlandı

Sinema, zamanın önünde koşan belki de tek sanat dalı. Hızla evriliyor, üretiyor ve hayatlarımızı renklendiriyor. Hapishane ve Mahkeme Filmleri, adından anlaşılacağı üzere, sinemanın sıklıkla ziyaret ettiği hapishane ve mahkeme filmleri alt türleri ile âlâkalı, sinema ve hukuk öğrencilerinin faydalanabileceği kapsamlı ve öğretici bir inceleme kitabı. Sosyal psikolojiden tarihe, hukuktan film müziklerine uzanan yelpazesiyle büyük bir emeğin ürünü olan kitap, yedinci sanata yön vermiş, başyapıt niteliğindeki onlarca filmin ait oldukları alt türler çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi ve izleyicilerin bilgilerini tazeleyip zenginleştirmesi için oldukça nitelikli bir eser.