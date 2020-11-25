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Sinema Adası Online Sinema Akademisi Başlıyor

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Sinema Adası, pandemi koşullarında sinema alanındaki üretim sürecini öğrenmek isteyenleri uzman isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Sinema Adası, bu yıl eğitimlerine Online Sinema Akademisi ile devam ediyor. 23 Aralık 2020 – 05 Mayıs 2021 tarihleri arasında Zoom üzerinden yapılacak eğitim öğrencilere online olarak katılabilecekleri toplam 5 ay, 40 saat sürecek bir sinema eğitimi sunuyor. Online Sinema Akademisi’nde Merve Özcan moderatörlüğündeki derslere Türkiye ve dünya genelinde alanında başarılı sinemacılar konuk olacak.


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