Sinema Adası Online Sinema Akademisi Başlıyor

Sinema Adası, pandemi koşullarında sinema alanındaki üretim sürecini öğrenmek isteyenleri uzman isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Sinema Adası, bu yıl eğitimlerine Online Sinema Akademisi ile devam ediyor. 23 Aralık 2020 – 05 Mayıs 2021 tarihleri arasında Zoom üzerinden yapılacak eğitim öğrencilere online olarak katılabilecekleri toplam 5 ay, 40 saat sürecek bir sinema eğitimi sunuyor. Online Sinema Akademisi’nde Merve Özcan moderatörlüğündeki derslere Türkiye ve dünya genelinde alanında başarılı sinemacılar konuk olacak.



Eğitmenler

