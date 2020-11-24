Muhittin Korkmaz’ı Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Muhittin Korkmaz, 24 Kasım 2020 Salı günü hayatını kaybetti. Cem Yılmaz’ın G.O.R.A. adlı filminde sık sık “Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim” repliğini kullanan Tihulu karakteri ile tanınan Korkmaz 1953 yılında Gaziantep’te doğdu, Cem Yılmaz’ın projelerinde yer almaya başlayan Muhittin Korkmaz, Sinema Bir Mucizedir, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, A.R.O.G,, Yahşi Batı, Şeytan Tüyü, Sihirbazlık Okulunda Bir Türk, Pek Yakında, Bir Baba Hindu, Arif V 216, Deli Aşk ve Hayatta Olmaz adlı sinema filmlerinde oynadı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.