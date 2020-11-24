Devrim Parscan’ı Kaybettik

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Devrim Parscan, 24 Kasım 2020 Salı günü hayatını kaybetti. 1937 yılında Ankara’da doğan Parscan, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanındı. Küçük Beyefendi, Küçük Hanımın Kısmeti, Yolcu, İşte Bizim Hikayemiz, Tanrıya Feryat, Taçsız Kraliçe, Hayat Kadını, Milyarder, Savunma, Alamancının Karısı, Biz Ayrılamayız, Kızım ve Ben, Polis Dosyası, Madde 438, Minyeli Abdullah 2, Herkes Kendi Evinde, Mahpeyker: Kösem Sultan, Ayla gibi filmlerde rol alan sanatçı, birçok filmde seslendirme ve dublaj yönetmenliği de yapmıştır. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.