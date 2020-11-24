Uluslararası İpekyolu Film Ödüllerinde Ulusal Yarışma Kategorilerinin Jürileri Belli Oldu

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri’nde Ulusal Yarışmanın Kısa Film, Belgesel ve Animasyon kategorilerinde görev üstlenecek jüriler belli oldu. Ulusal Kısa Film Yarışması Jürisi Derviş Zaim, Öktem Başol ve Alican Sekmeç’ten oluşuyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü alan, çok sayıda ulusal ve uluslararası film festivaline katılmış ve ödüller kazanmış olan yazar ve yönetmen Derviş Zaim bu kategorinin Jüri Başkanlığı görevini üstleniyor.

Basın Bülteni

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