Tepetaklak Cinayet, 3. İzmit Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Yarışacak

Yönetmen Çamran Azizoğlu’nun Tepetaklak Cinayet adlı kısa filmi, 24 – 27 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 3. İzmit Uluslararası Kısa Film Festivali’nde yarışacak. Film, Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği ve İzmit Belediyesi tarafından desteklenen festivalin Ulusal Yarışması’nın Kadın Konulu Festival Temalı Filmler Kategorisi’nde yarışacak. Suç ve gerilim türündeki kısa filmin senaryosu Çamran Azizoğlu’na aitken yapımcılığını kendisi ve Cemil Nazlı üstleniyor. Görüntü Yönetmenliğini Arda Üzmez’in yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Alibey Güner, Bensu Düşenkalkan, Begüm Koyçiç, Özge Ünal ve Ahmet İlhan yer alıyor.

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