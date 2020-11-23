Kadınlar Şiddeti Konuşuyor: Hegemonya, 25 Kasım’da Yayında

Kadına yönelik şiddete karşı internet ekosisteminde yürüttüğü dijital hak temelli çalışmalarıyla tanıdığımız kadinhaklari.org’un kısa belgeseli Hegemonya, ilk gösterimini Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olan 25 Kasım’da yapıyor. Çarşamba günü saat 14:15’te platformun YouTube kanalında yayına girecek olan film, hayatın farklı noktalarından 9 kadının şiddet ve mücadele deneyimlerini konu alıyor. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu’nun Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ile desteklenen ve Handan Uslu’nun yönettiği film, toplumun ve medyanın kadına yönelik şiddete olan katkısını sorguluyor.

Basın Bülteni

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