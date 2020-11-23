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Bir Nefes Daha’nın Dünya Prömiyeri, Nisan Dağ ve Oktay Çubuk’un Katılımıyla 24. Tallinn Film Festivali’nde Gerçekleşti

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Nisan Dağ’ın yeni filmi Bir Nefes Daha’nın dünya prömiyeri, 24. Tallinn Black Nights Film Festivali kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleşti. Gerçekçi anlatımıyla dikkat çeken film, yönetmen Nisan Dağ ile filmin başrol oyuncularından Oktay Çubuk’un katılımıyla gerçekleşen gösteriminde izleyenlerin beğenisini kazandı. Film, İstanbul’da yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bonzai bağımlılığıyla verdiği çetin savaşı anlatıyor.

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