Rewrite Man: Bir Senaristin Hayatı ve Kariyeri ile Gişe Rekorları Kıran Dünyaca Ünlü Filmlerin Setlerine Konuk Olacaksınız

Hollywood’un aranan senaryo doktoru Warren Skaaren’ın yaşamını anlatan Rewrite Man: Bir Senaristin Hayatı ve Kariyeri raflardaki yerini aldı. Batman, Top Gun ve Beterböcek gibi filmlerin arka planlarında yaşananlara yer veren kitap da en az filmler kadar nefes kesici. Alison Macor’ın yaklaşık yedi senede hazırladığı, emeklerle örülü kitap, okurunu Hollywood’un gizemli kapılarını aralamaya davet ediyor. Kitabı okurken bir senaryo üzerinde bu kadar çalışıldığını, telif adına verilen mücadeleleri, öğrenince şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.