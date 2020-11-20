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Evde Film Festivali

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Adalet temalı filmleri festival kapsamında 10 yıldır sunan Suç ve Ceza Film Festivali filmleri yeni kısıtlamalar kapsamında evde olmak zorunda kalanlara alternatif oldu. online.icapff.com sitesinden bilet alınarak 20 – 26 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi izlenebilecek filmlerin açılış töreni 19 Kasım 2020 günü Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Festivalde gösterilen filmler Türk ve dünya sinemasından, ana temaları “Adalet” olan filmlerden oluşuyor.

Tuba Ünsal

62-84 Anlaşılmadı Merkez

Almanca Dersi (Deutschstunde)

Arzu

Ayrık Otu

Baba (Otac)

Barış Gelini: Pippa Bacca (Sono Innamorato Di Pippa Bacca)
Dünyanın Damarları (Adern der Welt)

Ektiğimiz Tohumlar (Les Graines Que L’on Seme)

Emziğimi Kim Çaldı?

En Uzun Gece

Göründüğü Gibi Değil

İnsafsızlık

İnsiyak

Kapşonlu

Kolektif Suç (Un Crimen Comun)

Mahallenin Bazı Kedileri

Şarlatan (Charlatan)

Teslimiyet (Submissao)

Uyuşturucu Kuryesi Çocuklar

Ve Dönüp Duruyoruz Öylece (Ve Ma Dore Mikonim…

Yabancı (Namo)

Yara (The Hurt)
Yaşamak (Leben)

Yaşlı Kadın (69 Sae)

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