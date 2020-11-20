Evde Film Festivali

Adalet temalı filmleri festival kapsamında 10 yıldır sunan Suç ve Ceza Film Festivali filmleri yeni kısıtlamalar kapsamında evde olmak zorunda kalanlara alternatif oldu. online.icapff.com sitesinden bilet alınarak 20 – 26 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi izlenebilecek filmlerin açılış töreni 19 Kasım 2020 günü Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Festivalde gösterilen filmler Türk ve dünya sinemasından, ana temaları “Adalet” olan filmlerden oluşuyor.
- Basın Bülteni
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Barış Gelini: Pippa Bacca (Sono Innamorato Di Pippa Bacca)
Dünyanın Damarları (Adern der Welt)
Ektiğimiz Tohumlar (Les Graines Que L’on Seme)
Kolektif Suç (Un Crimen Comun)
Şarlatan (Charlatan)
Teslimiyet (Submissao)
Ve Dönüp Duruyoruz Öylece (Ve Ma Dore Mikonim…
Yara (The Hurt)
Yaşamak (Leben)