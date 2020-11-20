Mustafa Mert Aldemir’i Kaybettik

Sinema filmleri ve TV dizilerinin bazılarının set ekiplerinde görev yapan ve bazılarında da sanat yönetmenliği yapan Mustafa Mert Aldemir, 20 Kasım 2020 Cuma günü hayatını kaybetti. 13 Haziran 1985 tarihinde dünyaya gelen Mustafa Mert Aldemir’in çalıştığı TV dizileri arasında Kanıt, Kendimize Doğru, Kurşun Bilal, Kertenkele, Şubat, 20 Dakika, Başarmalısın, Avlu, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Yeter, Rüya, Adı Zehra ve Halka adlı televizyon dizileri, Bendeyar, İlk Öpücük, Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?, Her Şey Seninle Güzel, Yanımda Kal ve Kırk Yalan: Biz Dün Gece Ne Yaşadık adlı sinema filmleri var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.