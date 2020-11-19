Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü Açıklandı

İlk kez 2018 yılında düzenlenen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali kapsamında ana sponsor Kariyo & Ababay Vakfı tarafından verilen Yılın Yönetmeni Ödülü’nün bu yılki sahibi belli oldu. İki yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin önde gelen festivalleri arasında adı anılmaya başlayan Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin 2020 yılının Ekim ayında yapılması planlanan üçüncüsü, seyircilerin ve sinemacıların sağlığı düşünülerek iptal edilmişti. Festival, pandemi nedeniyle bu yıl düzenlenemedi ancak Kariyo & Ababay Vakfı desteğini sürdürmeye devam ediyor. Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü’ne bu yıl Aşk, Büyü, Vs. filmi ile Ümit Ünal layık görüldü.

Basın Bülteni

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