Kış Bahçesi (Yönetmen: Mustafa Deniz)

VakıfBank çalışanı ve senarist Mustafa Deniz’in Kış Bahçesi adındaki kısa filmi, 20 Kasım’da Londra’da izleyiciyle buluşacak. Yurt dışındaki film festivallerinden ödülle dönen ve birçok özel seçkiye kabul edilen filmin başrolünde, yönetmen Mustafa Deniz’in annesi Şengül Deniz oynuyor. VakıfBank’ın sağladığı destekle çekilen film, iki çocuk annesi bir kadının vefat eden kocasından hatıra kalan bir bahçeyi yaşatmaya çalışmasını konu ediniyor. Mustafa Deniz, fotoğraf sanatıyla ilgilendiği için sinematografiye önem verdiğini söylüyor. Festivallerde özellikle sinematografi alanında beğeni kazanan filmde yas, nostalji, melankoli ve hiçlik temaları işleniyor.