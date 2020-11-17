İyi ki Doğdun Mickey

Geçmişten bugüne dost canlısı tavırlarıyla tüm dünyada 7’den 70’e tüm hayranlarının kalbinde yer edinen, dünyanın en çok tanınan ve sevilen kültür ikonu haline gelen Mickey, doğum gününü Türkiye’de de renkli aktivitelerle kutluyor. Kutlamalar Disney Channel Türkiye Instagram sayfasında gerçekleştirilen Mickey çizim yarışması ile başladı. Yarışma kapsamında, #sihirliyetenekler ve #iyikidoğdunmickey etiketleri ile yapılan paylaşımlar sonrasındaki elemelerde kazanan çizimler 18 Kasım’da Disney Channel ekranlarından sevenlerine duyurulacak.