8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri’nin Finalist Filmleri Belirlendi

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen SETEM – Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin düzenlediği 8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri’ne, Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan’dan rekor sayıda başvuru yapıldı. Ön jüri değerlendirmesi sonucu ulusal ve uluslararası kategoride finalistler belirlendi. Uluslararası kategoride kısad Deniz Telek’in Anoush, belgeselde Ahmet Keçili’nin Seval ve animasyon filmde Serdar Çotuk’un Raccoon with Bitcoin adlı filmler Türkiye’nin adayları olarak belirlendi.

Basın Bülteni

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