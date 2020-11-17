Hakikat Filminden Beklenen Fragman

Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminde önemli bir yere sahip, şiirlere ve romanlara konu olan, günümüzden 600 yıl önce yaşamış düşünce insanı Şeyh Bedreddin’in mücadelesi bu kez beyazperdeden izleyicilerle buluşacak. İmece Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, CJ Entertainment aracılığıyla vizyon hazırlığı yapan filmden beklenen fragman yayınlandı. Anadolu’nun ilk eşitlikçi isyanını başlatan, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen toplum hafızasında tazeliğini koruyan Şeyh Bedreddin’in idam edilerek öldürülmesine neden olan olayların anlatıldığı Hakikat filmi güçlü dram öğeleri sinemasever izleyicileri derinden sarsacak.

Basın Bülteni

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