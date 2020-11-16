Hollywood Yıldızlarının Şamanı Durek Verrett

Gwyneth Paltrow ve Nina Dobrev gibi Hollywood yıldızlarına spiritüel danışmanlık veren dünyaca ünlü Şaman Durek Verrett’in yeni kitabı Türkçe olarak Ruhunun Şifrelerini Çöz ismiyle kitapçılarda satışa sunuldu. Durek, odak noktasına insanlığın evrimini alarak kitabındaki şamanik bilgiler ve ritüeller ile hayatımızı şifalandırmamıza yardımcı oluyor. Her birimizin içinde var olan ancak zaman içerisinde kullanmayı unuttuğumuz gücü bize hatırlatarak, yaşamımızı bilinçli ve uyumlu bir şekilde sürdürebilmemiz için bizlere rehberlik ediyor. Güçlü eski şamanik öğretilerin maneviyatını açıklayarak ve günümüze uyarlayarak herkes tarafından tamamen anlaşılabilir hale getiriyor.

Durek Verrett – Gwyneth Paltrow

