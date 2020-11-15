Sebilürreşad İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı Anısına Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması

Sebilürreşad Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Mart 2021′de kutlanacak İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı için etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda İstiklal Marşı’nın ilk kez yayımlandığı dergi olan Sebilürreşad, Mehmet Akif Ersoy’un marşa yüklediği mânâ ve ruhun yansımasını 100 yıl sonra kısa film yarışmasıyla sinemaya aktarmak amacıyla bir yarışma düzenledi. Her yıl devam ettirilmesi planlanan Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması’nın ana teması “İstiklal, Özgürlük ve Bağımsızlık” olacak. Dünyanın dört bir yanından katılımcılar, kendi milletlerinin bağımsızlık mücadelelerini de anlatabilecekleri kısa filmlerle yarışmaya katılabilecekler.

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