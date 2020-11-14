Sam Barrett’in yönettiği ve Amanda Woodhams, Nicola Bartlett, Austin Castiglione ile Liam Graham’ın oynadığı Lanetli Kardeş (Dark Sister), 20 Kasım 2020’de TME Films dağıtımıyla BMS Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Genç bir kadın olan Cassie, sorunlu bir sanatçıdır. Gördüğü korkunç rüyaları tuvale aktarmaya başlar. Bir süre sonra çizdiklerinin gerçek hayatta işlenen cinayetler olduğunu fark eder. Bu sırada arkadaşları ve aile üyelerinin ölmeye başlamaları işlerin iyice karışmasına neden olur. Çizdikleri ile katil arasında bir bağlantı olduğunu fark eden Cassie, cinayetleri durdurmak için geçmişi ile yüzleşmek zorundadır.