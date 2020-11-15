Kapan Filmi Ekibi Seyircisinin Sorularını Yanıtladı

Seyid Çolak’ın yönettiği, başrollerinde Onur Dilber, Sami Aksu, Münibe Millet ve Serkan Altıntaş’ın yer aldığı Kapan filmi vizyona girdi ve Kadıköy Sineması seyircisiyle buluştu. Bir adada balıkçılıkla hayatlarını idame ettiren beş arkadaşın, aralarından birinin kaybolması ve vahşi bir kurdun ortaya çıkmasıyla yaşadıklarını anlatan filmin ekip söyleşisine yönetmen Seyid Çolak ve Güven Adıgüzel, Yüksel Akça, Münibe Millet, Serkan Altıntaş ve Alper Eraydın katıldı.

Basın Bülteni

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