İlk İngilizce Türk Filmi Corontina 19 Amerika’da Vizyona Giriyor

Türkiye’nin tamamı İngilizce çekilen ilk filmi Corontina 19′un gösterime girmesi için geri sayım başladı. Aynı zamanda Covid-19 konulu ilk sinema filmi olan yapım, Türkiye’nin yanı sıra Amerika’da da aynı zamanda vizyona girecek. 27 Kasım’da Türkiye’de sinemalarda gösterime girecek olan dünyanın ve Türkiye’nin Covid-19 konulu ilk sinema filmi Corontina 19′da Ayşe Akın başrolde oynuyor. Kaan Yılmaz, Adem Yılmaz, Ceren Akdağ, Melih Değirmenci, Özüm Çakır, Serhat Sümer, Selçuk Yapar, Volkan Güleç’in yanı sıra Allen Stewart ve Michelle Denise Rinehart gibi yabancı oyuncuların da rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda oturan isim ise Can Sarcan.

Basın Bülteni

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