VisionIST Programı Açıklandı

Endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflenen VisionIST’in ikincisi 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında 21 – 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı,VisionIST bu yıl çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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