İki Gözüm Ahmet, Türkiye’de Vizyona Girdi

Yirmi yıl önce Altın Objektif Ödül Töreni gecesinde Kürtçe şarkı söyleyip, klip çekmek istediğini söylediği için linç edilen şarkıcı Ahmet Kaya’nın hayatından kesitleri beyazperdeye aktarılan İki Gözüm Ahmet filmi en sonunda dün gösterime girdi. Film, ülkemizde 244 sinemada ve 500 sinema salonunda yerli sinemaseverlerle buluştu. Filmde Ahmet Kaya’yı Özgür Tüzer canlandırıyor. Filmin galası ise önceki gece Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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