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Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması Kapsamında İklim Değişikliği Kamuoyu Farkındalığı Araştırması Gerçekleştirildi

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Sabancı Vakfı’nın “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla bu yıl düzenlediği ve başvuruları 20 Kasım’a kadar devam eden 5. Kısa Film Yarışması kapsamında, kamuoyunda iklim değişikliği farkındalığına dair bir araştırma gerçekleştirildi. Toplumsal sorunlara dikkat çekmek amacıyla başlatılan ve bu yıl “İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?” sloganıyla duyurulan yarışma kapsamında yapılan araştırmada katılımcılara iklim değişikliği konusunda çeşitli sorular yönetildi.

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